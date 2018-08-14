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Официальный курс доллара США снизился на 1 руб. 47 коп., евро — на 1 руб. 42 копейки

14 август 2018 (14:48)

УрБК, Москва, 14.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 августа 2018 года. Курс долл. США снизился на 1 руб. 47 коп., до 66,75 руб., курс евро — на 1 руб. 42 коп., до 76,23 руб.

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