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За 6 месяцев 2018 года свердловские аграрии получили убытки в 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2018. С начала 2018 года аграрии Среднего Урала получили, по предварительным данным, убыток от 900 млн до 1 млрд руб. Об этом сегодня рассказал в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.



Кроме того, он сообщил, что из-за подорожания горюче-смазочных материалов на аграрные предприятия Свердловской области легли дополнительные расходы в размере 160-180 млн руб.



По словам Дмитрия Дегтярева, на компенсацию ГСМ из федерального бюджета выделено 63 млн руб. В настоящее время в министерстве решают, каким образом распределить эти средства. Основным критерием будет подтвержденная сумма затрат агрария на топливо в посевную.



Напомним, что в марте 2018 года производители молока Свердловской области сообщили о массовом разрыве соглашений на поставку продукта со стороны молокозаводов. Причиной этого стало падение цен на сырье, в результате которого переработчики предпочли закупать молоко в соседних регионах.

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