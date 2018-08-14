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Глава «Натали турс» назвал информацию на сайте компании некорректной
14 август 2018 (14:16)
УрБК, Москва, 14.08.2018. Президент туроператора «Натали турс» Владимир Воробьев заявил, что информация о приостановке деятельности, которая сегодня была размещена на главной странице сайта компании, является некорректной, об этом сообщает «Интерфакс».
«Появилась некорректная информация, она будет подправлена. Речь идет о той же информации, что мы давали 4 июля, когда мы объявили об остановке продаж и возобновлении их с 1 октября. Ничего нового не произошло, за исключением того, что, по просьбам трудящихся, закрыли временно сайт, чтобы не раздражать. Много было жалоб, что сайт функционирует, и мы таким образом вводим в заблуждение туристов», — пояснил Владимир Воробьев.
В момент публикации новости главная страница сайта «Натали турс» по-прежнему выдавала сообщение о приостановке деятельности компании.
Напомним, 30 июня 2018 года «Натали Турс» объявила об отмене чартерных программ в четыре страны. 4 июля глава компании заявил, что прекращает продажи новых туров и аннулирует все заявки до 1 октября 2018 года.
По оценкам экспертов, совокупный размер финансового обеспечения всех юрлиц туроператора составляет порядка 156 млн руб. Если компании не удастся избежать запуска механизма фингарантий, туристы не смогут вернуть средства за сорванный отпуск в сопоставимом объеме.
«Появилась некорректная информация, она будет подправлена. Речь идет о той же информации, что мы давали 4 июля, когда мы объявили об остановке продаж и возобновлении их с 1 октября. Ничего нового не произошло, за исключением того, что, по просьбам трудящихся, закрыли временно сайт, чтобы не раздражать. Много было жалоб, что сайт функционирует, и мы таким образом вводим в заблуждение туристов», — пояснил Владимир Воробьев.
В момент публикации новости главная страница сайта «Натали турс» по-прежнему выдавала сообщение о приостановке деятельности компании.
Напомним, 30 июня 2018 года «Натали Турс» объявила об отмене чартерных программ в четыре страны. 4 июля глава компании заявил, что прекращает продажи новых туров и аннулирует все заявки до 1 октября 2018 года.
По оценкам экспертов, совокупный размер финансового обеспечения всех юрлиц туроператора составляет порядка 156 млн руб. Если компании не удастся избежать запуска механизма фингарантий, туристы не смогут вернуть средства за сорванный отпуск в сопоставимом объеме.
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