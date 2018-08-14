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Власти заявили о планах построить кольцевой маршрут для Екатеринбургской агломерации
14 август 2018 (12:56)
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2018. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков заявил о планах построить кольцевой маршрут, который свяжет города агломерации.
«Наверное, можно говорить о кольцевой дороге, которая как идея реализована в Москве. Агломерация с кольцевым электрическим маршрутом, который позволит людям добираться до каких-то пунктов, где они смогут пересаживаться на метро, трамвай и на общественный транспорт», — сказал Андрей Корюков в эфире программы «Открытая студия».
В настоящее время города Екатеринбургской агломерации планируется соединить лучевыми трамвайными линиями. В частности, как утверждает замглавы горадминистрации, через два года будет сдана ветка Верхняя Пышма — Екатеринбург. К 2019 году должна быть завершена оценка линии Березовский — Екатеринбург.
Строительство именно трамвайных линий, по словам чиновникам, обусловлено тем, что вскоре «автомобиль станет неинтересным» видом транспорта.
Напомним, что в Екатеринбургскую агломерацию кроме Верхней Пышмы и Березовского входят Арамиль, Среднеуральск, Сысерть.
«Наверное, можно говорить о кольцевой дороге, которая как идея реализована в Москве. Агломерация с кольцевым электрическим маршрутом, который позволит людям добираться до каких-то пунктов, где они смогут пересаживаться на метро, трамвай и на общественный транспорт», — сказал Андрей Корюков в эфире программы «Открытая студия».
В настоящее время города Екатеринбургской агломерации планируется соединить лучевыми трамвайными линиями. В частности, как утверждает замглавы горадминистрации, через два года будет сдана ветка Верхняя Пышма — Екатеринбург. К 2019 году должна быть завершена оценка линии Березовский — Екатеринбург.
Строительство именно трамвайных линий, по словам чиновникам, обусловлено тем, что вскоре «автомобиль станет неинтересным» видом транспорта.
Напомним, что в Екатеринбургскую агломерацию кроме Верхней Пышмы и Березовского входят Арамиль, Среднеуральск, Сысерть.
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