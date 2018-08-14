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Рубль начал укрепляться после недели снижения
14 август 2018 (12:38)
УрБК, Москва, 14.08.2018. Курс доллара США на открытии торгов на Московской бирже снизился на 1 руб., до 66,8 руб. Курс евро снизился на 0,98 руб., до 76,34 руб. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Рубль начал укрепляться впервые с прошлого вторника, 7 августа. Накануне курс доллара США превысил отметку в 68 руб., евро достиг 78 руб. Рост валюты происходил в связи с планируемой серией санкций США, направленных против промышленности и финансовой системы РФ.
Рубль начал укрепляться впервые с прошлого вторника, 7 августа. Накануне курс доллара США превысил отметку в 68 руб., евро достиг 78 руб. Рост валюты происходил в связи с планируемой серией санкций США, направленных против промышленности и финансовой системы РФ.
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