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Рубль начал укрепляться после недели снижения

УрБК, Москва, 14.08.2018. Курс доллара США на открытии торгов на Московской бирже снизился на 1 руб., до 66,8 руб. Курс евро снизился на 0,98 руб., до 76,34 руб. Об этом свидетельствуют данные биржи.



Рубль начал укрепляться впервые с прошлого вторника, 7 августа. Накануне курс доллара США превысил отметку в 68 руб., евро достиг 78 руб. Рост валюты происходил в связи с планируемой серией санкций США, направленных против промышленности и финансовой системы РФ.

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