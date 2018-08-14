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Активисты движения «Город первых» провели экологический велопробег в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2018. Активисты общественного движения «Город первых» организовали в Первоуральске экологический велопробег, сообщает пресс-служба Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ).



В акции приняли участие более 100 велосипедистов. Главная идея мероприятия — продемонстрировать бережное отношение к окружающей среде, на один день отказавшись от поездок на автомобиле в пользу самого экологичного вида транспорта.



Маршрут велопробега протяженностью 7 километров пролегал по набережной Нижне-Шайтанского пруда. Колонну возглавили заместитель главы администрации Первоуральска Александр Анциферов и заместитель начальника цеха ПНТЗ, входит в Группу, «классный папа» студентов образовательной программы «Будущее Белой металлургии» Иван Желудев. Безопасность движения обеспечила дорожно-патрульная служба.



«Экологический велопробег стал самой масштабной акцией общественного движения «Город первых». Рад, что в нашем городе все больше людей отдают предпочтение экологичному и здоровому образу жизни, выбирая для передвижения велотранспорт, — комментирует координатор общественного движения «Город первых» Евгений Крылов.



По итогам акции каждый участник получил памятный сувенир с символикой «Города первых».



Нижне-Шайтанский пруд — старейший искусственный водоем на территории городского округа Первоуральск. Пруд сооружен в 1732 году на реке Большая Шайтанка — правом притоке реки Чусовой.



Общественное движение «Город первых» создано в Первоуральске по инициативе Группы ЧТПЗ. Основная цель организации — решение экологических проблем города и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды.

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