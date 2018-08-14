Новости дня

Сбербанк отказывается оформлять кредитные карты гражданам старше 65 лет

УрБК, Москва, 14.08.2018. Сбербанк отказывается оформлять кредитные карты гражданам старше 65 лет. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook экономический аналитик, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.



«Зашел сегодня в Сбербанк, хотел оформить кредитную карточку. Хорошую. Солидную. Операционистка полчаса заполняла на экране анкету для заявки, а потом охнула: «Стоп. Ведь после 65 лет мы кредитные карты не оформляем...». И порвала распечатанные бумажки. Вот это сюрприз. Не знал. «Возраст дожития» как-никак. Банк подозревает, что я в любой момент могу отдать концы», ― написал М. Крутихин.



В комментариях к посту представитель банка подтвердила, что финансовое учреждение не кредитует граждан старше 65 лет.



«Все верно, выпуск новых кредитных карт в Сбербанке возможен до 65 лет включительно. Отмечу, что для наших клиентов мы можем предложить продукты линейки Активный возраст», ― прокомментировал представитель Сбербанка.



Основной продукт указанной линейки — дебетовая карта платежной системы «Мир». Отметим, что пенсионеров не стали переводить на карты национальной платежной системы с 1 июля 2018 года, как всех остальных получателей выплат за счет бюджетных источников. Предполагается, что они будут переходить постепенно, заменяя карты других платежных систем после окончания их срока службы.



Напомним, 16 июня 2018 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года. 19 июля 2018 года законопроект приняли в первом чтении, второе назначено на 24 сентября 2018 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: