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Доля российских заемщиков с пятью и более действующими кредитами увеличилась до 5,62%

УрБК, Москва, 14.08.2018. Доля российских заемщиков с пятью и более действующими кредитами по итогам I полугодия увеличилась до рекордного уровня в 5,62% от общего числа заемщиков. Увеличение наблюдается уже третий год, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».



Рост данного показателя наблюдается с июля 2016 года, когда доля заемщиков с пятью и более кредитами находилась на уровне 4,64%. До этого момента показатель достиг наибольшего уровня в декабре 2014 года — 5,2%.



В целом эксперты отмечают, что доля заемщиков, имеющих только один активный кредитный договор, постепенно снижается, уступая место мультикредитной модели поведения. Так, по состоянию на январь 2011 года, доля граждан, имеющих один действующий кредит, составляла 73%, в настоящее время этот показатель снизился на 20 процентных пунктов и в июне 2018 года зафиксировался на уровне 53%.



Аналитики указали, что количество кредитов имеет две критичные точки: три кредита и пять кредитов. Если количество необеспеченных кредитов у клиента не превышает трех, то качество кредитов у такого клиента абсолютно нормальное. При четырех-пяти необеспеченных кредитах риск невозврата возрастает примерно на 15-25%, а при количестве необеспеченных кредитов более пяти (шесть и более) риск дополнительно возрастает ещё примерно на треть.



Гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин отметил, что количество кредитов на одного человека, в принципе, ничем не ограничено, кроме платежеспособности заемщика и кредитной политики банка.



«В нашей практике известны беспрецедентные случаи, когда общее количество контрактов на одного человека составляло более пятисот единиц, а одновременно такой заемщик обслуживал порядка тридцати активных кредитных договоров», — заключил он.

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