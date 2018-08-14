Новости дня

Управляющая компания «ММК-Курорт» представила планы по развитию курортов Абзаково и Банное

УрБК, Магнитогорск, 14.08.2018. ООО «Управляющая компания «ММК-Курорт» представила итоги работы в 2018 году и обозначила планы развития двух курортов — Абзаково и Банное, расположенных на территории Белорецкого и Абзелиловского районов Республики Башкортостан. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».



В 2018 году произошли изменения в структуре компании, в связи с которыми в состав ООО «УК «ММК-Курорт» вошло ООО «Абзаково». Таким образом, оба курорта — Абзаково и Банное — получили единое управление. В настоящее время в компании проходят процессы централизации всех служб, создания единой системы продаж и маркетинга. Необходимо отметить, что горнолыжные курорты Абзаково и Банное занимают стабильно высокие позиции по России. На курортах внедрен единый ски-пасс (электронный билет на горнолыжные подъемники), объединивший в одну систему все трассы и подъемники горнолыжных центров «Абзаково» и «Банное». На территории санатория «Юбилейный» (озеро Банное) в начале лета 2018 года открылся детский развлекательный комплекс «Фантазеры».



В ближайших планах компании: организация трансфера между горнолыжными центрами, разработка мобильного приложения и введение единого справочного номера 8-800, ввод в эксплуатацию новых горнолыжных трасс и объектов в Абзаково. На Банном в течение двух-трех лет планируется возвести новый Центр активного отдыха, в структуре которого будут работать аквапарк и фитнес-центр, фудкорт и ресторан высокой кухни. Стоимость проекта оценивается в 350 млн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: