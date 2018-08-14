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С 15 августа авиабилеты по зарубежным направлениям подорожают на 5-7%

УрБК, Москва, 14.08.2018. В среду, 15 августа 2018 года, авиабилеты российских перевозчиков по зарубежным направлениям могут вырасти на 5-7% из-за роста курса Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), пишет «Коммерсантъ».



Курс IATA используется для определения рублевого эквивалента цен билетов иностранных авиакомпаний и российских перевозчиков, летающих за рубеж. Его устанавливают один раз в неделю на основе курса ЦБ РФ на вторник, он действует со среды. По данным издания, с 15 августа рублевый эквивалент вырастет с текущих 63,5 руб. за 1 долл. США и 73,5 руб. за 1 евро примерно до 68,5 руб. за 1 долл. США и 78 руб. за 1 евро.



В туристических сервисах Aviasales и OneTwoTrip прогнозируют рост стоимости авиабилетов на международных направлениях из-за этого на 5-7%. При этом девальвация рубля стала причиной роста спроса на авиабилеты. По данным Biletix, с 8 по 12 августа продажи на международные рейсы в РФ выросли на 31% по сравнению со средними суточными показателями с 1 по 7 августа. Но на внутрироссийских направлениях скачков спроса нет, говорят в Biletix, с 8 по 12 августа средние продажи выросли только на 2%.

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