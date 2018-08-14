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Свердловские производители хлеба в I полугодии 2018 года оштрафованы на 4,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2018. Суммарно на 4,3 млн руб. оштрафованы производители хлебобулочных и кондитерских изделий в I полугодии 2018 года в Свердловской области, сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора.



За 6 месяцев 2018 года ведомством проинспектировано 73 объекта, производящих хлебобулочные изделия, нарушения установлены на 25 объектах (34%). 2,9% от взятых проб признаны несоответствующими требованиям нормативных документов (пористость мякиша, наличие плесени, бактерий группы кишечной палочки (колиформы), КМАФАнМ, бактерии золотистого стафилококка). Юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 1,6 млн руб.



За тот же период качество кондитерской продукции проверено на 93 объектах, нарушения установлены на 49 объектах (53%). 10,9% взятых проб не соответствовали требованиям нормативных документов по бактериологическим показателям (дрожжи, плесени, БГКП (колиформы), КМАФАнМ). По физико-химическим показателям («влажность мякиша», «массовая доля влаги», «массовая доля сахара», «массовая доля жира») несоответствие показали 9,8% проб. Юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 2,7 млн руб.



Всем производителям выданы предписания об устранении нарушений, разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда; предписания о приостановлении реализации продукции.

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