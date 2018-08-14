Новости дня

В Екатеринбурге закрыли движение на перекрестке Красных командиров и Стачек

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2018. В Екатеринбурге закрыли движение транспорта на перекрестке улиц Красных командиров и Стачек. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.



«Ограничения связаны с плановым ремонтом тепловой сети и продлятся с 13 августа по 13 сентября 2018 года. Движение транспорта будет направляться в объезд по улицам Стачек, Кобозева, Старых большевиков, Энтузиастов, Лобкова», — говорится в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: