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В I полугодии расходы бюджета РФ на обслуживание внешнего долга выросли на 30,7%

УрБК, Москва, 14.08.2018. Расходы бюджета РФ на обслуживание внешнего долга в I полугодии выросли на 30,7%, внутреннего долга — на 13,1%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Счетной палаты РФ.



«По сравнению с соответствующим периодом 2017 года расходы на обслуживание государственного долга РФ увеличились на 55,831 млрд руб., или на 17%, при этом расходы на обслуживание государственного внутреннего долга РФ вследствие роста объема государственных внутренних заимствований увеличились на 33,458 млрд руб., или на 13,1%, на обслуживание внешнего долга РФ — на 22,374 млрд руб., или на 30,7%», — говорится в материалах контрольного ведомства по итогам исполнения бюджета РФ за январь-июнь 2018 года.



Общий объем расходов на обслуживание государственного долга РФ за январь-июнь 2018 года составил 383,488 млрд руб., что, по данным аудиторов, превышает аналогичные показатели за предыдущие годы. Так, за I полугодие 2017 года они составляли 327,657 млрд руб., а за первые шесть месяцев 2016 года — 313,989 млрд руб.



Расходы федерального бюджета на обслуживание внутреннего долга РФ в январе-июне текущего года составили 288,16 млрд руб., на обслуживание внешнего долга — 1,6 млрд долл. США, или 95,328 млрд руб.



По предварительным данным ведомства, за отчетный период объем государственного внутреннего долга РФ увеличился на 2,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и по состоянию на 1 июля составил 8,899 трлн руб., или 84,7% от уставленного верхнего предела. В действующей редакции закона о федеральном бюджете на 2018 год верхний предел внутреннего госдолга РФ определен в размере 10,28 трлн руб.



Объем государственного внешнего долга РФ за январь-июнь 2018 года увеличился на 2,3% и по состоянию на 1 июля 2018 года составил 50,96 млрд долл. США, или 71,1% верхнего предела. Предельный размер внешнего госдолга РФ установлен в законе на уровне 61,9 млрд долл. США (или 49,5 млрд евро).

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