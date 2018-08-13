Новости дня
В Екатеринбурге на 3,5 недели закроют движение транспорта по улице Обувщиков
13 август 2018 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2018. МУП «Водоканал» на 25 дней закроет движение транспорта по улице Обувщиков в Екатеринбурге ради замены труб холодного водоснабжения.
Как сообщает сайт администрации Екатеринбурга, ограничения будут действовать с 14 августа до 7 сентября 2018 года на участке от дома № 63. Объезд будет организован по улице Шаумяна.
Также коммунальщики закроют движение по улице Чкалова на отрезке от дома № 37 до улицы Шаумяна из-за строительства трубопровода холодного водоснабжения. С 21 по 31 августа этот участок придется объезжать по улицам Шаумяна, Иркутской и Депутатской.
Работы ведутся и на магистральных тепловых сетях. В частности, ООО «ЖБИ 2020» закрывает с 14 по 21 августа движение транспорта по улице Серова, в районе дома № 103 по улице Фурманова. Объезд будет организован по Фурманова, Сурикова, Фрунзе и Верещагина.
Как сообщает сайт администрации Екатеринбурга, ограничения будут действовать с 14 августа до 7 сентября 2018 года на участке от дома № 63. Объезд будет организован по улице Шаумяна.
Также коммунальщики закроют движение по улице Чкалова на отрезке от дома № 37 до улицы Шаумяна из-за строительства трубопровода холодного водоснабжения. С 21 по 31 августа этот участок придется объезжать по улицам Шаумяна, Иркутской и Депутатской.
Работы ведутся и на магистральных тепловых сетях. В частности, ООО «ЖБИ 2020» закрывает с 14 по 21 августа движение транспорта по улице Серова, в районе дома № 103 по улице Фурманова. Объезд будет организован по Фурманова, Сурикова, Фрунзе и Верещагина.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге из-за ремонтных работ перекроют движение транспорта на улице Фурманова
- В Екатеринбурге до 19 августа перекроют улицу Ясная
- В Екатеринбурге частично перекрыто движение по улице Волгоградская
- Движение транспорта по улице Волгоградской закроют на месяц
- В Екатеринбурге продолжается ремонт улицы Шаумяна