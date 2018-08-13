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В Екатеринбурге на 3,5 недели закроют движение транспорта по улице Обувщиков

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2018. МУП «Водоканал» на 25 дней закроет движение транспорта по улице Обувщиков в Екатеринбурге ради замены труб холодного водоснабжения.



Как сообщает сайт администрации Екатеринбурга, ограничения будут действовать с 14 августа до 7 сентября 2018 года на участке от дома № 63. Объезд будет организован по улице Шаумяна.



Также коммунальщики закроют движение по улице Чкалова на отрезке от дома № 37 до улицы Шаумяна из-за строительства трубопровода холодного водоснабжения. С 21 по 31 августа этот участок придется объезжать по улицам Шаумяна, Иркутской и Депутатской.



Работы ведутся и на магистральных тепловых сетях. В частности, ООО «ЖБИ 2020» закрывает с 14 по 21 августа движение транспорта по улице Серова, в районе дома № 103 по улице Фурманова. Объезд будет организован по Фурманова, Сурикова, Фрунзе и Верещагина.

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