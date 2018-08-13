Кризис
Путевки в Турцию для россиян подорожают на 5% из-за обвала курса рубля
13 август 2018 (17:59)
Туроператоры предупредили об удорожании путевок в Турцию на фоне падения курса рубля к доллару США и евро, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Как указали участники рынка, одновременное с этим падение курса турецкой валюты — лиры — не влияет на ситуацию, поскольку расчеты между агентами проводятся в долларах США.
По оценке туроператоров, к следующему сезону путевки в Турцию могут подорожать на 5% и более.
Отметим, что сегодня на валютной бирже курс доллара США превысил отметку в 68 руб., впервые с апреля 2016 года.
Как указали участники рынка, одновременное с этим падение курса турецкой валюты — лиры — не влияет на ситуацию, поскольку расчеты между агентами проводятся в долларах США.
По оценке туроператоров, к следующему сезону путевки в Турцию могут подорожать на 5% и более.
Отметим, что сегодня на валютной бирже курс доллара США превысил отметку в 68 руб., впервые с апреля 2016 года.
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