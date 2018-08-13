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В Свердловской области с 13 по 16 августа объявлено предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2018. Уральский гидрометцентр предупредил об установлении в Свердловской области неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных примесей в атмосфере.



По прогнозам синоптиков, смог в регионе продержится с 13 по 16 августа 2018 года.



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