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В Свердловской области с 13 по 16 августа объявлено предупреждение о смоге
13 август 2018 (17:41)
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2018. Уральский гидрометцентр предупредил об установлении в Свердловской области неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных примесей в атмосфере.
По прогнозам синоптиков, смог в регионе продержится с 13 по 16 августа 2018 года.
По прогнозам синоптиков, смог в регионе продержится с 13 по 16 августа 2018 года.
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