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Почти половина жителей России перерабатывают по несколько часов сверх нормы

УрБК, Москва, 13.08.2018. Большая часть россиян из числа трудоспособного населения (43%) проводят на работе от 9 до 12 часов, свидетельствуют результаты исследования «Avito Работа».



Установленный норматив восьмичасового рабочего дня соблюдают 35% респондентов, еще 10% отдают работе меньше времени.



Основными причинами переработки стали: избыточная нагрузка на одного работника (28%), необходимость в дополнительном заработке (16%) и плохая организация трудового процесса (14%).

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