Новости дня
Загородный дом экс-владельца Банка24.ру Сергея Лапшина будет продан с торгов
13 август 2018 (16:49)
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2018. Свердловский арбитражный суд утвердил порядок и сроки реализации имущества бывшего владельца екатеринбургского Банка24.ру Сергея Лапшина, который был признан банкротом в августе 2017 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По предложению финансового управляющего банкрота Ивана Коблика, на торгах будет продан коттедж Сергея Лапшина, расположенный в поселке Тургояк (Челябинская область). Стартовая цена — 4 млн руб. Также на торгах планируется реализовать другое имущество предпринимателя — обеденный стол, диван, люстры, телевизор, акустическую систему, стиральную машину, кондиционер и гарнитур.
По словам Артема Денисова, управляющего партнера юридической компании «Генезис», после того как торги состоятся, ситуация может развиваться по двум сценариям: окончание процедуры реализации имущества и освобождение банкрота от обязательств, или окончание процедуры и неосвобождение должника от обязательств. «Второй сценарий возможен, если суд в ходе процедуры увидит, что должник вел себя недобросовестно, укрывал имущество, выводил его на аффилированных лиц, а вырученные деньги не уходили на оплату долга кредиторам», — пояснил юрист.
Кредиторам и финуправляющему доступны многие средства для доказывания данного обстоятельства в суде: оспаривание сделок, анализ финансового поведения должника. При таком сценарии процедура не будет носить для должника «освободительный» характер.
По предложению финансового управляющего банкрота Ивана Коблика, на торгах будет продан коттедж Сергея Лапшина, расположенный в поселке Тургояк (Челябинская область). Стартовая цена — 4 млн руб. Также на торгах планируется реализовать другое имущество предпринимателя — обеденный стол, диван, люстры, телевизор, акустическую систему, стиральную машину, кондиционер и гарнитур.
По словам Артема Денисова, управляющего партнера юридической компании «Генезис», после того как торги состоятся, ситуация может развиваться по двум сценариям: окончание процедуры реализации имущества и освобождение банкрота от обязательств, или окончание процедуры и неосвобождение должника от обязательств. «Второй сценарий возможен, если суд в ходе процедуры увидит, что должник вел себя недобросовестно, укрывал имущество, выводил его на аффилированных лиц, а вырученные деньги не уходили на оплату долга кредиторам», — пояснил юрист.
Кредиторам и финуправляющему доступны многие средства для доказывания данного обстоятельства в суде: оспаривание сделок, анализ финансового поведения должника. При таком сценарии процедура не будет носить для должника «освободительный» характер.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Имущество бывшего руководителя Банка24.ру Сергея Лапшина выставили на торги
- Имущество бывшего руководителя Банка24.ру Сергея Лапшина выставлено на торги
- Бывший владелец и руководитель Банка24.ру Сергей Лапшин признан банкротом
- Бывший владелец и руководитель Банка24.ру Сергей Лапшин признан банкротом
- Суд признал обоснованным иск о банкротстве экс-главы Банка24.ру Сергея Лапшина