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Загородный дом экс-владельца Банка24.ру Сергея Лапшина будет продан с торгов

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2018. Свердловский арбитражный суд утвердил порядок и сроки реализации имущества бывшего владельца екатеринбургского Банка24.ру Сергея Лапшина, который был признан банкротом в августе 2017 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».



По предложению финансового управляющего банкрота Ивана Коблика, на торгах будет продан коттедж Сергея Лапшина, расположенный в поселке Тургояк (Челябинская область). Стартовая цена — 4 млн руб. Также на торгах планируется реализовать другое имущество предпринимателя — обеденный стол, диван, люстры, телевизор, акустическую систему, стиральную машину, кондиционер и гарнитур.



По словам Артема Денисова, управляющего партнера юридической компании «Генезис», после того как торги состоятся, ситуация может развиваться по двум сценариям: окончание процедуры реализации имущества и освобождение банкрота от обязательств, или окончание процедуры и неосвобождение должника от обязательств. «Второй сценарий возможен, если суд в ходе процедуры увидит, что должник вел себя недобросовестно, укрывал имущество, выводил его на аффилированных лиц, а вырученные деньги не уходили на оплату долга кредиторам», — пояснил юрист.



Кредиторам и финуправляющему доступны многие средства для доказывания данного обстоятельства в суде: оспаривание сделок, анализ финансового поведения должника. При таком сценарии процедура не будет носить для должника «освободительный» характер.

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