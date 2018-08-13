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Корпорация УВЗ оптимизирует штат
13 август 2018 (16:04)
Министерство обороны считает танки на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» слишком дорогими и не планирует закупать их у «Уралвагонзавода», заявил в конце июля зампред председателя правительства, курирующий оборонную промышленность, Юрий Борисов. Танки на базе платформы «Армата» (Т-14) несколько последних лет преподносились как главная военная разработка корпорации, в 2019 году их планировали начать массово поставлять российской армии. Подобная смена риторики федеральных властей с высокой долей вероятности негативно отразится на результатах деятельности предприятия, которое и так, судя по всему, намерено повысить инвестиционную привлекательность за счет оптимизации фонда оплаты труда.
Фотография с официального сайта Уралвагонзавода
Напомним, танки нового поколения Т-14 на единой боевой платформе «Армата» корпорация УВЗ изначально планировала начать поставлять вооруженным силам РФ в 2015 году, однако позже срок серийных поставок перенесли на 2017 год. По заявлениям руководства предприятия, до 2020 года УВЗ рассчитывало поставить 2,3 тыс. ед. техники.
В конце декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе НПК «Уралвагонзавод» в состав госкорпорации «Ростех». В марте 2017 года на предприятии сменился гендиректор Олег Сиенко, при котором разрабатывалась новинка. Его должность получил бывший замминистра промышленности РФ Александр Потапов.
После этого на предприятии были приостановлены все имиджевые проекты, контрагенты корпорации массово сообщают о низкой платежной дисциплине и пытаются взыскать задолженность через арбитраж.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов еще в феврале 2018 года заявил о готовности продать до 100% акций научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ), когда госкорпорация сможет найти инвестора. По оценке С. Чемезова, сделка станет возможной ориентировочно через три года после того, как актив «приведут в порядок».
Отметим, что сейчас финансовая ситуация на УВЗ, очевидно, достаточно сложная. В 2014 году чистый убыток организации по МСФО составил 5,3 млрд руб., в 2015 году — 16,4 млрд руб., в 2016 году — 4,5 млрд руб. В I полугодии 2017 года показатель составил 3 млрд 133 млн руб., что на 39,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года. После этого финансовую отчетность предприятия закрыли для публики. Однако судя по тому, что по итогам 2017 года предприятие не стало выплачивать дивиденды, вполне возможно, что и в прошлом году деятельность предприятия была убыточной.
В таких условиях работники небеспочвенно опасаются, что новое руководство УВЗ будет повышать инвестиционную привлекательность предприятия не только за счет избавления от непрофильных активов, но и оптимизации трат на персонал. В прошлом году на предприятии проводили массовое тестирование сотрудников на выявление психических отклонений. Тогда работники корпорации предполагали, что результаты тестирования впоследствии могут быть использованы против самого персонала при конфликтных ситуациях с начальством.
К осени 2018 года УВЗ планирует сократить 46 работников головного предприятия в Нижнем Тагиле и уволить 8 работников «Уралтрансмаша» в связи с организационно-штатными мероприятиями, сообщили УрБК в департаменте по труду и занятости Свердловской области.
В пресс-службе предприятия появившуюся в СМИ информацию о готовящихся сокращениях сначала полностью опровергли и назвали попыткой дискредитировать корпорацию.
«Информация о том, что на УВЗ будут сокращены «тысячи сотрудников», относится к разряду слухов. Они распространяются с целью попытаться дискредитировать группу предприятий, производящих стратегическую важную для страны продукцию. Корпорация Уралвагонзавод не ожидает падения загрузки производственных мощностей и не испытывает дефицита в заказах. Поэтому массовых сокращений на предприятиях холдинга не планируется», ― ответили УрБК в пресс-службе на официальный запрос и посоветовали пользоваться для получения точных данных официальным порталом УВЗ, на котором не было свежих публикаций с 10 июля 2018 года.
Позже высвобождение работников Уралвагонзавода и Уралтрансмаша на предприятии назвали «переводом в другое подразделение», что противоречит поданному в департамент по труду и занятости уведомлению.
«Сокращений на УВЗ нет. Есть процедуры перевода из одного подразделения в другое с соблюдением всех требований законодательства. У несведущих людей они вызывают недоумение», ― прокомментировали в пресс-службе предприятия.
Ответ департамента по труду и занятости Свердловской области на запрос УрБК
По данным источников УрБК, с 2016 года корпорация начала ужесточать различные требования к персоналу. С тех пор работников УВЗ немассово сокращают, высвобождая одного за другим. Вероятно, что такая плавная волна увольнений может пройти незамеченной для общественности, а потому позволяет избежать ненужного руководству УВЗ негативного удара по имиджу. Вместе с тем выбранная стратегия лишь подтверждает опасения работников предприятия о желании оптимизировать затраты за счет персонала.
Фотография с официального сайта Уралвагонзавода
Напомним, танки нового поколения Т-14 на единой боевой платформе «Армата» корпорация УВЗ изначально планировала начать поставлять вооруженным силам РФ в 2015 году, однако позже срок серийных поставок перенесли на 2017 год. По заявлениям руководства предприятия, до 2020 года УВЗ рассчитывало поставить 2,3 тыс. ед. техники.
В конце декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе НПК «Уралвагонзавод» в состав госкорпорации «Ростех». В марте 2017 года на предприятии сменился гендиректор Олег Сиенко, при котором разрабатывалась новинка. Его должность получил бывший замминистра промышленности РФ Александр Потапов.
После этого на предприятии были приостановлены все имиджевые проекты, контрагенты корпорации массово сообщают о низкой платежной дисциплине и пытаются взыскать задолженность через арбитраж.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов еще в феврале 2018 года заявил о готовности продать до 100% акций научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ), когда госкорпорация сможет найти инвестора. По оценке С. Чемезова, сделка станет возможной ориентировочно через три года после того, как актив «приведут в порядок».
Отметим, что сейчас финансовая ситуация на УВЗ, очевидно, достаточно сложная. В 2014 году чистый убыток организации по МСФО составил 5,3 млрд руб., в 2015 году — 16,4 млрд руб., в 2016 году — 4,5 млрд руб. В I полугодии 2017 года показатель составил 3 млрд 133 млн руб., что на 39,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года. После этого финансовую отчетность предприятия закрыли для публики. Однако судя по тому, что по итогам 2017 года предприятие не стало выплачивать дивиденды, вполне возможно, что и в прошлом году деятельность предприятия была убыточной.
В таких условиях работники небеспочвенно опасаются, что новое руководство УВЗ будет повышать инвестиционную привлекательность предприятия не только за счет избавления от непрофильных активов, но и оптимизации трат на персонал. В прошлом году на предприятии проводили массовое тестирование сотрудников на выявление психических отклонений. Тогда работники корпорации предполагали, что результаты тестирования впоследствии могут быть использованы против самого персонала при конфликтных ситуациях с начальством.
К осени 2018 года УВЗ планирует сократить 46 работников головного предприятия в Нижнем Тагиле и уволить 8 работников «Уралтрансмаша» в связи с организационно-штатными мероприятиями, сообщили УрБК в департаменте по труду и занятости Свердловской области.
В пресс-службе предприятия появившуюся в СМИ информацию о готовящихся сокращениях сначала полностью опровергли и назвали попыткой дискредитировать корпорацию.
«Информация о том, что на УВЗ будут сокращены «тысячи сотрудников», относится к разряду слухов. Они распространяются с целью попытаться дискредитировать группу предприятий, производящих стратегическую важную для страны продукцию. Корпорация Уралвагонзавод не ожидает падения загрузки производственных мощностей и не испытывает дефицита в заказах. Поэтому массовых сокращений на предприятиях холдинга не планируется», ― ответили УрБК в пресс-службе на официальный запрос и посоветовали пользоваться для получения точных данных официальным порталом УВЗ, на котором не было свежих публикаций с 10 июля 2018 года.
Позже высвобождение работников Уралвагонзавода и Уралтрансмаша на предприятии назвали «переводом в другое подразделение», что противоречит поданному в департамент по труду и занятости уведомлению.
«Сокращений на УВЗ нет. Есть процедуры перевода из одного подразделения в другое с соблюдением всех требований законодательства. У несведущих людей они вызывают недоумение», ― прокомментировали в пресс-службе предприятия.
Ответ департамента по труду и занятости Свердловской области на запрос УрБК
По данным источников УрБК, с 2016 года корпорация начала ужесточать различные требования к персоналу. С тех пор работников УВЗ немассово сокращают, высвобождая одного за другим. Вероятно, что такая плавная волна увольнений может пройти незамеченной для общественности, а потому позволяет избежать ненужного руководству УВЗ негативного удара по имиджу. Вместе с тем выбранная стратегия лишь подтверждает опасения работников предприятия о желании оптимизировать затраты за счет персонала.
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