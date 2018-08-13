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Путевки в Турцию для россиян подорожают на 5% из-за обвала курса рубля

УрБК, Москва, 13.08.2018. Туроператоры предупредили об удорожании путевок в Турцию на фоне падения курса рубля к доллару США и евро, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).



Как указали участники рынка, одновременное с этим падение курса турецкой валюты — лиры — не влияет на ситуацию, поскольку расчеты между агентами проводятся в долларах США.



По оценке туроператоров, к следующему сезону путевки в Турцию могут подорожать на 5% и более.



Отметим, что сегодня на валютной бирже курс доллара США превысил отметку в 68 руб., впервые с апреля 2016 года.

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