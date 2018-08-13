Поросенков спор

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Изображение со страницы «Мемориал Романовых» в Facebook Изображение со страницы «Мемориал Романовых» в Facebook

Изображения со страницы «Мемориал Романовых» в Facebook

В Свердловской области разгорается конфликт вокруг участка в Поросенковом Логу, где были обнаружены останки бывшего российского императора Николая Романова и членов его семьи. На территорию одновременно претендуют «Свердловский краеведческий музей», подведомственный областному министерству культуры, и Екатеринбургская епархия Русской православной церкви (РПЦ). Примечательно, что в настоящее время никакой религиозной ценности с точки зрения РПЦ Поросенков Лог не представляет.Захоронение семьи бывшего императора Николая Романова было обнаружено под Екатеринбургом в 1979 и 2007 году и в последующем перезахоронено в Санкт-Петербурге. РПЦ, канонизировавшая Николая Романова и членов его семьи, подлинность останков не признала. По этой причине никакой религиозной значимости для Екатеринбургской епархии место их обнаружения в Поросенковом Логу не представляло. РПЦ обозначила «свою» территорию почитания царской семьи — Храмом-на-Крови и монастырем в урочище Ганина яма. Эти культовые объекты стали центрами притяжения паломников и туристов, в том числе из-за рубежа. Одновременно с этим, по сведениям УрБК, церковные структуры в последние несколько лет проводят агитацию против посещения паломниками места захоронения «царских останков».Облагораживанием участка в Поросенковом Логу, который получил статус объекта культурного наследия, с начала 2000-х годов занимались общественники. Затем обустройством территории занялись власти Свердловской области. В 2014 году региональное министерство культуры утвердило «дорожную карту», согласно которой к II-III кварталам 2017 года на участке площадью 3 га должен был появиться «Мемориал Романовых». Для этого площадку планировалось передать в бессрочное пользование ГАУК СО «Свердловский краеведческий музей». По всей видимости, открытие мемориала планировалось приурочить к 100-летию расстрела в Екатеринбурге Николая Романова и членов его семьи.Однако с 2016 года в ситуацию стала вмешиваться Екатеринбургская епархия. В феврале того же года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный) направляет обращение главе региона Евгению Куйвашеву, в котором попросил признать недействительным документ о передаче участка Свердловскому краеведческому музею. Участок, по предложению главы епархии, предлагается отдать РПЦ в срочное пользование для осуществления религиозной деятельности.Следствием этого обращения стало замораживание проекта областного министерства культуры. Об этом глава регионального департамента лесного хозяйства Олег Сандаков известил директора ГАУК СО «Свердловский краеведческий музей» Наталью Ветрову.«В силу исторического и духовного значения царской темы в Российской Федерации, во избежание возникновения разногласий между светской и религиозной сторонами, в адрес исполняющего обязанности губернатора Свердловской области направлена служебная записка о целесообразности организации обсуждения вопроса развития территории объекта культурного наследия со всеми заинтересованными лицами до принятия решения о предоставлении лесного участка», — говорится в ответе О. Сандакова, который опубликован на странице общественной организации «Мемориал Романовых» в Facebook.В ответе не уточняются сроки разрешения спора. На каком основании руководитель Екатеринбургской епархии предъявил претензии на этот участок, Олег Сандаков также не поясняет.Однако с учетом даты отправления письма, можно предположить, что структуры РПЦ планировали получить в свое распоряжение урочище к 100-летию расстрела семьи Романовых, которое отмечалось в Екатеринбурге 16-17 июля 2018 года. По некоторым данным, предполагалось, что во время памятных мероприятий руководство РПЦ признает подлинность «царских останков». При таком сценарии Поросенков Лог автоматически становится местом «обретения мощей» и, соответственно, новым религиозным центром, интерес к которому может оказаться выше, чем к монастырю на Ганиной яме. По всей видимости, Екатеринбургская епархия решила перехватить инициативу (а также новые туристические потоки) и предъявила права на Поросенков Лог.Несмотря на то, что подлинность «царских останков» РПЦ так и не признала, Екатеринбургская епархия вряд ли отступит от своих планов. Нельзя исключать, что спор за участок будет заморожен до того времени, когда церковь изменит свою позицию.В настойчивости церковных структур можно убедиться на примере судебного спора о передаче в собственность епархии зданий трех колледжей в Екатеринбурге. Епархия подала уже четвертый иск к министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области, несмотря то, что проиграла до этого несколько процессов, касающихся этих объектов.