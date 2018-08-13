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В Екатеринбурге участники «картельного сговора» в общепите будут оштрафованы на 1 млн 141 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2018. Свердловское УФАС России отстояло в суде свое решение о назначении административных штрафов ООО «Малышева 56», ООО «Хрустальная» и ООО «Окейтеринг». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Суд первой инстанции оставил решение в силе, однако снизил штрафы ООО «Хрустальная» до 524 тыс. 999 руб. 50 коп., ООО «Окейтеринг» — до 524 тыс. 999 руб. 50 коп., ООО «Малышева 56» — до 91 тыс. 340 руб. Итого сумма, подлежащая взысканию в Федеральный бюджет, составила 1 141 339 руб.



Напомним, что ранее в Свердловское УФАС России поступило заявление ООО «Общепит» о нарушении антимонопольного законодательства участниками торгов ООО «Хрустальная», ООО «Малышева 56», ООО «Отель Менеджмент-Урал».



Объект закупки — «Право заключения государственного контракта на оказание услуг по обеспечению трёхразовым горячим питанием иностранных граждан и лиц без гражданства, содержащихся в Специальном учреждении временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо административному выдворению за пределы РФ».



Заказчиком по указанному аукциону является УФМС России по Свердловской области.



В действиях участников Управлением было выявлено антиконкурентное поведение, которое выразилось в совместных действиях ООО «Малышева 56» и ООО «Хрустальная» по понижению цены НМЦК (начальная максимальная цена контракта) до уровня 344 тыс. 999 руб. 62 коп.



Победителем было признано ООО «Отель Менеджмент-Урал», который предложил цену контракта 1 млн 529 тыс. 998 руб. 43 коп.



При рассмотрении дела комиссией УФАС было установлено, что победитель аукциона ООО «Отель Менеджмент-Урал» и его участники ООО «Малышева 56» и ООО «Хрустальная», в период его проведения (то есть с 15.06.2016 по 28.07.2016) являлись «группой лиц» по признакам, указанным в пунктах 1, 2, 5, 7 части 1 статьи 9 закона о защите конкуренции.



По результатам рассмотрения указанного дела антимонопольным органом вынесено решение о признании нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции, выразившегося в создании картеля — достижении между ООО «Отель Менеджмент-Урал» и лицами из подконтрольной группы лиц ООО «Малышева 56» и ООО «Хрустальная» соглашения, направленного на поддержание (неснижение) цены государственного контракта в электронном аукционе.



Также УФАС по Свердловской области вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде административных штрафов.



Не согласившись с решением и постановлениями, ООО «Хрустальная», ООО «Окейтеринг» (ООО «Отель Менеджмент-Урал»), ООО «Малышева 56» обратились в Арбитражный суд Свердловской области.

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