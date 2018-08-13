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Bloomberg оценил потери российских миллиардеров в минувшую пятницу в 4,1 млрд долл. США

УрБК, Москва, 13.08.2018. Состояние 23 российских миллиардеров по итогам торгов пятницы сократилось на 4,137 млрд долл. США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).



При этом большая часть потерь пришлась на 11 человек, чьи активы попали в «список Белоусова» — они потеряли за день 3,091 млрд долл. США.



Напомним, помощник президента РФ Владимира Путина Андрей Белоусов на прошлой неделе предложил изъятие допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 млрд руб. в год.

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