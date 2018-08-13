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Свердловские аграрии терпят убытки из-за низких цен на молоко
13 август 2018 (15:15)
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2018. Сельхозпроизводители Свердловской области терпят убытки из-за низких закупочных цен на молоко и подорожания горюче-смазочных материалов (ГСМ). Как сообщает департамент информполитики региона, о положении аграриев рассказал министр АПК и продовольствия области Дмитрий Дегтярев.
По его словам, из-за перечисленных факторов у сельхозпроизводителей не хватает оборотных средств. Одновременно с этим министр указал, что несмотря на убытки, аграрии в I полугодии 2018 года увеличили объемы производства молока на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Из-за тяжелой ситуации в АПК губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил собрать сведения о финансовом положении аграриев и рассчитать сумму возможной компенсации, которую может выплатить регион.
Ранее руководитель СХПК «Битимский» Михаил Мальцев рассказал УрБК, что основной причиной падения конкурентоспособности свердловских производителей стало увеличение доли фальсификата на внутрирегиональном рынке.
По его словам, из-за перечисленных факторов у сельхозпроизводителей не хватает оборотных средств. Одновременно с этим министр указал, что несмотря на убытки, аграрии в I полугодии 2018 года увеличили объемы производства молока на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Из-за тяжелой ситуации в АПК губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил собрать сведения о финансовом положении аграриев и рассчитать сумму возможной компенсации, которую может выплатить регион.
Ранее руководитель СХПК «Битимский» Михаил Мальцев рассказал УрБК, что основной причиной падения конкурентоспособности свердловских производителей стало увеличение доли фальсификата на внутрирегиональном рынке.
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