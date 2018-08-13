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Россияне винят в существовании «серых» зарплат государство, высокие налоги и недобросовестных работодателей
13 август 2018 (14:22)
УрБК, Москва, 13.08.2018. Государство, высокие налоги и недобросовестные работодатели виноваты в существовании «серых» зарплат, считают россияне. К таким выводам приводят результаты опроса фонда «Общественное мнение», опубликованные агентством «Прайм».
Более половины россиян (53%) винят в существовании «серых» зарплат государство, «которое устанавливает слишком высокие налоги». Чуть менее трети опрошенных (31%) полагают, что в возникновении такой формы оплаты труда виноваты в первую очередь работодатели, «которые не хотят платить налоги».
Как показал опрос, 42% россиян получают «белую» заработную плату, то есть все заработанные средства им перечисляют официально. Еще 7% респондентов сообщили, что часть зарплаты получают «в конверте», а 6% получают весь заработок неофициально. Оставшиеся 4% опрошенных работников затруднились «определить цвет» своей зарплаты.
Респондентов, которые сегодня получают полностью официальную зарплату (42% опрошенных), попросили рассказать, согласились бы они на условие получать часть заработка неофициально, если бы работодатель повысил им зарплату на 10-15%.
Как оказалось, половина работников с «белой» зарплатой в этом случае согласились бы получать часть денег «в конверте», — об этом сказали 20% опрошенных (результаты приведены в процентах от всех участников опроса). А вот 18%, по их словам, не согласились бы на подобное предложение. Еще 4% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
ФОМ провел опрос 4-5 августа среди 1 500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Более половины россиян (53%) винят в существовании «серых» зарплат государство, «которое устанавливает слишком высокие налоги». Чуть менее трети опрошенных (31%) полагают, что в возникновении такой формы оплаты труда виноваты в первую очередь работодатели, «которые не хотят платить налоги».
Как показал опрос, 42% россиян получают «белую» заработную плату, то есть все заработанные средства им перечисляют официально. Еще 7% респондентов сообщили, что часть зарплаты получают «в конверте», а 6% получают весь заработок неофициально. Оставшиеся 4% опрошенных работников затруднились «определить цвет» своей зарплаты.
Респондентов, которые сегодня получают полностью официальную зарплату (42% опрошенных), попросили рассказать, согласились бы они на условие получать часть заработка неофициально, если бы работодатель повысил им зарплату на 10-15%.
Как оказалось, половина работников с «белой» зарплатой в этом случае согласились бы получать часть денег «в конверте», — об этом сказали 20% опрошенных (результаты приведены в процентах от всех участников опроса). А вот 18%, по их словам, не согласились бы на подобное предложение. Еще 4% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
ФОМ провел опрос 4-5 августа среди 1 500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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