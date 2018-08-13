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ЕВРАЗ открыл очередной многофункциональный спортивный объект в Междуреченске
13 август 2018 (14:03)
УрБК, Междуреченск, 13.08.2018. ЕВРАЗ установил универсальную спортивную площадку на территории школы № 23 в рамках проекта «ЕВРАЗ — городу», сообщает пресс-служба компании.
Универсальная спортивная площадка в школе № 23 предназначена для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол. На организацию объекта компания направила порядка 4 млн. руб.
Новый спортивный объект стал четвертым в Междуреченске. В 2017 году многофункциональный спортивный комплекс и площадка для воркаута были установлены на территории школы № 26, а рядом с СКК «Кристалл» появилась беседка со спортивными тренажерами.
«ЕВРАЗ на протяжении нескольких лет реализует проект «ЕВРАЗ — городу», который направлен на улучшение инфраструктуры в городах присутствия компании. Одним из направлений проекта является поддержка спортивных инициатив», — рассказывает Сергей Степанов, вице-президент ЕВРАЗа, генеральный директор Распадской угольной компании.
Универсальная спортивная площадка в школе № 23 предназначена для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол. На организацию объекта компания направила порядка 4 млн. руб.
Новый спортивный объект стал четвертым в Междуреченске. В 2017 году многофункциональный спортивный комплекс и площадка для воркаута были установлены на территории школы № 26, а рядом с СКК «Кристалл» появилась беседка со спортивными тренажерами.
«ЕВРАЗ на протяжении нескольких лет реализует проект «ЕВРАЗ — городу», который направлен на улучшение инфраструктуры в городах присутствия компании. Одним из направлений проекта является поддержка спортивных инициатив», — рассказывает Сергей Степанов, вице-президент ЕВРАЗа, генеральный директор Распадской угольной компании.
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