Новости дня

ЕВРАЗ открыл очередной многофункциональный спортивный объект в Междуреченске

УрБК, Междуреченск, 13.08.2018. ЕВРАЗ установил универсальную спортивную площадку на территории школы № 23 в рамках проекта «ЕВРАЗ — городу», сообщает пресс-служба компании.



Универсальная спортивная площадка в школе № 23 предназначена для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол. На организацию объекта компания направила порядка 4 млн. руб.



Новый спортивный объект стал четвертым в Междуреченске. В 2017 году многофункциональный спортивный комплекс и площадка для воркаута были установлены на территории школы № 26, а рядом с СКК «Кристалл» появилась беседка со спортивными тренажерами.



«ЕВРАЗ на протяжении нескольких лет реализует проект «ЕВРАЗ — городу», который направлен на улучшение инфраструктуры в городах присутствия компании. Одним из направлений проекта является поддержка спортивных инициатив», — рассказывает Сергей Степанов, вице-президент ЕВРАЗа, генеральный директор Распадской угольной компании.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: