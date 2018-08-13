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Банк России 10 августа полностью прекратил покупать иностранную валюту

13 август 2018 (13:39)

УрБК, Москва, 13.08.2018. Центробанк РФ 10 августа свел к нулю покупку валюты. Об этом свидетельствуют статистические материалы на сайте регулятора.

Напомним, что 9 августа объемы покупок были сокращены вдвое по сравнению с предыдущими периодами — с 16,7 млрд руб. до 8,4 млрд руб. в день.

По мнению экспертов, действия ЦБ РФ направлены против ослабления рубля по отношению к доллару США и евро.

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