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В Талице осужден судебный пристав за злоупотребления и подлог
13 август 2018 (13:12)
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2018. Судебный пристав-исполнитель осужден в Талице за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Талицкий районный суд вынес приговор в отношении судебного пристава-исполнителя Тугулымского районного отдела судебных приставов УФССП России по Свердловской области Ивана Володина.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и частью 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».
Судебный пристав-исполнитель Иван Володин, осведомленный о наличии у должников доходов, на которые могло быть наложено взыскание, в целях искусственного улучшения показателей работы, получения денежных премий и поощрений по службе, в период с июля 2013 года по июнь 2015 года по ряду исполнительных производств не принимал должных мер для установления местонахождения должников, их места работы, не направлял необходимые запросы в соответствующие органы. Он неоднократно незаконно выносил постановления об окончании исполнительных производств и возвращении исполнительного документа взыскателю без исполнения.
Талицкий районный суд назначил Ивану Володину наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.
Талицкий районный суд вынес приговор в отношении судебного пристава-исполнителя Тугулымского районного отдела судебных приставов УФССП России по Свердловской области Ивана Володина.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и частью 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».
Судебный пристав-исполнитель Иван Володин, осведомленный о наличии у должников доходов, на которые могло быть наложено взыскание, в целях искусственного улучшения показателей работы, получения денежных премий и поощрений по службе, в период с июля 2013 года по июнь 2015 года по ряду исполнительных производств не принимал должных мер для установления местонахождения должников, их места работы, не направлял необходимые запросы в соответствующие органы. Он неоднократно незаконно выносил постановления об окончании исполнительных производств и возвращении исполнительного документа взыскателю без исполнения.
Талицкий районный суд назначил Ивану Володину наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.
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