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Курс доллара США впервые с апреля 2016 года превысил уровень 68 рублей
13 август 2018 (12:43)
УрБК, Москва, 13.08.2018. Курс доллара США на открытии торгов Московской биржи вырос на 94 коп. и достиг 68,66 руб., превысив уровень 68 руб. впервые с 18 апреля 2016 года, свидетельствуют данные торгов.
Курс евро на открытии торгов увеличился на 90 коп. и составил 78,15 руб.
В последний раз европейская валюта была выше 78 руб. 11 апреля 2018 года.
Курс евро на открытии торгов увеличился на 90 коп. и составил 78,15 руб.
В последний раз европейская валюта была выше 78 руб. 11 апреля 2018 года.
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