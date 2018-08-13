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Курс доллара США впервые с апреля 2016 года превысил уровень 68 рублей

13 август 2018 (12:43)

УрБК, Москва, 13.08.2018. Курс доллара США на открытии торгов Московской биржи вырос на 94 коп. и достиг 68,66 руб., превысив уровень 68 руб. впервые с 18 апреля 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

Курс евро на открытии торгов увеличился на 90 коп. и составил 78,15 руб.

В последний раз европейская валюта была выше 78 руб. 11 апреля 2018 года.

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