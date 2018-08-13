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Банк России в Екатеринбурге предлагает обсудить Кодекс корпоративного управления
13 август 2018 (12:31)
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2018. Банк России соберет участников финансового рынка для обсуждения принципов и этики корпоративного управления, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского главного управления ЦБ РФ.
Спикеры и участники мероприятия обсудят положительный опыт и эффекты от применения Кодекса корпоративного управления, а также причины, препятствующие его внедрению в отдельных публичных акционерных обществах. В мероприятии примут участие представители Банка России, УрФУ, ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».
К участию в семинаре приглашаются руководители эмитентов ценных бумаг, директора по корпоративным вопросам, корпоративные секретари акционерных обществ Уральского федерального округа, Пермского края, Республики Башкортостан, Оренбургской области, а также других российских регионов.
Семинар состоится 28 сентября 2018 года в 13.00 по адресу г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 18.
Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Банка России.
Заявки принимаются до 26 сентября 2018 года.
По вопросам участия в семинаре можно обратиться по телефонам: (343) 269-66-18, 269-67-32, 251-31-60, email: 65bank@cbr.ru.
Спикеры и участники мероприятия обсудят положительный опыт и эффекты от применения Кодекса корпоративного управления, а также причины, препятствующие его внедрению в отдельных публичных акционерных обществах. В мероприятии примут участие представители Банка России, УрФУ, ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».
К участию в семинаре приглашаются руководители эмитентов ценных бумаг, директора по корпоративным вопросам, корпоративные секретари акционерных обществ Уральского федерального округа, Пермского края, Республики Башкортостан, Оренбургской области, а также других российских регионов.
Семинар состоится 28 сентября 2018 года в 13.00 по адресу г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 18.
Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Банка России.
Заявки принимаются до 26 сентября 2018 года.
По вопросам участия в семинаре можно обратиться по телефонам: (343) 269-66-18, 269-67-32, 251-31-60, email: 65bank@cbr.ru.
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