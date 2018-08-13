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Аргументы в пользу повышения пенсионного возраста неубедительны для 91,5% россиян

УрБК, Москва, 13.08.2018. Подавляющее большинство россиян — 91,5% — считают неубедительными аргументы, которые используют для объяснения необходимости изменений в пенсионной системе, следует из опроса исследовательского холдинга «Ромир».



Лишь 8,5% респондентов посчитали приводимые тезисы убедительными. Всего участникам исследования предложили оценить четыре утверждения.



Наибольшее неприятие у опрошенных вызвал тезис, что пенсионная реформа позволит увеличить размер пенсий. С ним не согласились 93,9% респондентов. Рассчитывают на рост пенсионного обеспечения после принятия всех изменений лишь 6,1%.



91,4% опрошенных не согласны с тем, что увеличение пенсионного возраста — это общемировая тенденция, которая может быть применима к российской действительности. Убедительным тезис посчитали только 8,6% респондентов.



90,6% респондентов не считают советские нормативы выхода на пенсию устаревшими и экономически необоснованными. Согласились с аргументом 9,4% участников опроса.



Больше всего голосов в поддержку — 9,7% — набрало утверждение о том, что возраст выхода на пенсию надо повышать из-за роста количества пенсионеров и сокращения трудоспособного населения.



«Несколько десятилетий назад, когда были утверждены действующие сейчас параметры выхода на пенсию, на двух пенсионеров приходилось пять работающих, сейчас же это отношение почти сравнялось. Тем не менее 90,3% опрошенных заявили, что аргумент «Реформа необходима, иначе деньги на выплату пенсий брать будет неоткуда», их не убедил», ― говорится в исследовании «Ромира».



В опросе участвовало 1,3 тыс. респондентов. Авторы исследование отмечают повышенный интерес к теме повышения пенсионного возраста.

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