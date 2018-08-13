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«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Калининград из Санкт-Петербурга
13 август 2018 (11:32)
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2018. С 10 августа 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные рейсы из Санкт-Петербурга в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«На направлении Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург добавится еще одна частота. Рейс У6-53/54 будет летать по пятницам с 10 августа по 7 сентября, а также 15, 19, 22 августа и 5 сентября. Таким образом, рейс дополнит расписание авиакомпании, и в Калининград можно будет улететь до двух раз в день», — говорится в сообщении.
Напомним, что на данных направлениях действуют субсидированные тарифы — от 3 тыс. руб. в одну сторону.
«На направлении Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург добавится еще одна частота. Рейс У6-53/54 будет летать по пятницам с 10 августа по 7 сентября, а также 15, 19, 22 августа и 5 сентября. Таким образом, рейс дополнит расписание авиакомпании, и в Калининград можно будет улететь до двух раз в день», — говорится в сообщении.
Напомним, что на данных направлениях действуют субсидированные тарифы — от 3 тыс. руб. в одну сторону.
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