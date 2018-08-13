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Свердловские магазины оштрафовали на 2 млн рублей за продажу некачественной рыбы

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2018. За I полугодие 2018 года Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило качество рыбной продукции на 152 объектах, из них нарушения выявлены на 46 (30%). Сумма штрафов превысила 2 млн руб.



«Выданы предписания об устранении нарушений, разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда; предписания о приостановлении реализации продукции. Информация о выявлении в обороте несоответствующей продукции направлена в адрес изготовителей (поставщиков) для проверки достоверности и в органы Роспотребнадзора по месту их нахождения для принятия мер», ― сообщают в пресс-службе надзорного органа.



Всего специалисты проверили за полгода 45,3 т рыбной продукции, из них 0,6 т (1,3%) забраковали. Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и его филиалы за полгода исследовали 117 проб рыбной продукции по микробиологическим показателям (11 проб — 9,4% — неудовлетворительные), 150 проб рыбной продукции по физико-химическим, санитарно-химическим показателям (16 проб — 10,7% — неудовлетворительные).



На определение массы нетто рыбы, массовой доли ледяной глазури отобраны и исследовано 55 проб мороженой рыбной продукции. Не соответствовали заявленной на маркировке информации по завышенному содержанию массовой доли ледяной глазури 12 проб (21,8%).

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