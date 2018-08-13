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РПЦ просит у руководства Свердловской области участок в Поросенковом Логу

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2018. Екатеринбургская епархия Русской православной церкви (РПЦ) обратилась к руководству Свердловской области с просьбой передать для религиозной деятельности участок в Поросенковом Логу. Соответствующий документ из областного департамента лесного хозяйства на своей странице в Facebook опубликовал «Мемориал Романовых».



Речь идет о территории, на которой были обнаружены останки бывшего российского императора Николая Романова и членов его семьи. Несколько лет назад этому участку был присвоен статус объекта культурного наследия.



В 2014 году министерство культуры Свердловской области утвердило «дорожную карту», согласно которой Поросенков Лог планировалось передать Свердловскому краеведческому музею на безвозмездной основе для создания экспозиции. Реализация плана была намечена на II-III квартал 2017 года.



Однако в феврале 2016 года руководитель Екатеринбургской епархии, митрополит Кирилл Наконечный направил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обращение, в котором попросил признать недействительным документ о передаче участка. Участок, по предложению главы епархии, предлагается отдать РПЦ для осуществления религиозной деятельности.



«В силу исторического и духовного значения царской темы в Российской Федерации, во избежание возникновения разногласий между светской и религиозной сторонами, в адрес исполняющего обязанности губернатора Свердловской области направлена служебная записка о целесообразности организации обсуждения вопроса развития территории объекта культурного наследия со всеми заинтересованными лицами до принятия решения о предоставлении лесного участка», — говорится в ответе директора департамента лесного хозяйства Свердловской области Олега Сандаков.



Сроки принятия окончательного решения О. Сандаков не уточнил.



Отметим, что до настоящего времени РПЦ не признала подлинность останков, найденных в 1979 и 2007 годах в Поросенковом Логу.

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