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Минэкономразвития разработало новую систему для оценки российских городов

УрБК, Москва, 13.08.2018. Минэкономики разработало новый индекс городского развития, который должен стать «унифицированным инструментом для определения проблем и приоритетов в развитии всех типов городов», сообщает газета «Ведомости».



В индексе крупнейшие города рассматриваются в качестве центров социально-экономического роста. Для оценки городов предлагаются три параметра: развитие человеческого капитала, экономическое развитие, комфортность среды. При этом оценка должна производиться вместе с прилегающими территориями.



Для оценки человеческого капитала предлагается сравнивать с Москвой среднюю зарплату в городе за вычетом стоимости фиксированного набора товаров и услуг, среднюю продолжительность обучения, количество кандидатов наук, смертность в трудоспособном возрасте и младенчестве, количество ДТП. При оценке экономического развития — вклад города в суммарный ВРП страны и в консолидированный бюджет. Комфортность городской среды определят по доле аварийного жилья и строительству нового, развитию транспорта, уровню экологии.

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