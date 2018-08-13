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В Екатеринбурге снесут два нелегальных автосервиса на улице Амундсена

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2018. В Екатеринбурге снесут два самовольно построенных павильона автосервиса на улице Амундсена, следует из постановления администрации города.



Согласно документу, незаконными признаны павильон автомойки и шиномонтажа на участке общего пользования по адресу улица Амундсена, 101 «в» и павильон шиномонтажной мастерской на участке общего пользования по адресу улица Амунсена, 141 «б». Площадь объектов составляет 54,5 кв. м. и 15,5 кв. м. соответственно.



Незаконные постройки в течение двух месяцев уполномочена снести администрация Ленинского района Екатеринбурга, следует из постановления.

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