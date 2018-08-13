Новости дня

Правительство РФ не планирует заставлять бизнес делиться сверхдоходами

УрБК, Москва, 13.08.2018. Правительство РФ не планирует заставлять предпринимателей делиться сверхдоходами от ослабления рубля и считает, что условия работы бизнеса должны быть стабильными. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя председателя российского кабинета министров, главы Минфина Антона Силуанова.



«Я знаю, конечно, таких бизнесменов, которые делятся с государством в добровольном порядке, но, как правило, это какие-то благотворительные акции, социальные виды поддержки. Как-то предлагать или намекать на это мы не планируем», — заявил он в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос о том, что, возможно, бизнесмены, которые стали внезапно бесконечно богатыми, могли бы поделиться с государством.



Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов в письме, адресованном Владимиру Путину, предложил, чтобы глава государства поручил правительству рассмотреть возможность увеличения дополнительных доходов бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности, которая получила допдоход от ослабления курса рубля.



По словам А. Силуанова, всегда необходимо взвешивать те условия, которые государство предлагает для бизнеса, стабильность этих условий, и тот ресурс, который можно было бы получить от бизнеса, предприятий, нарушив договор между государством и бизнесом.



«Что важнее — получить ресурс и потерять доверие? Или все-таки сохранить доверие, стабильность, но дополнительный ресурс от девальвации рубля будет работать в экономике в этих предприятий?», — сказал А. Силуанов.



Он отметил, что вопрос заключается в том, как этими средствами распоряжаются эти компании.



«Если они идут на выплату дивидендов и обогащение собственников — это одно. Если вкладываются в производство, новые рабочие места — вот о чем надо говорить с этими предприятиями. Не путем изъятия в бюджет, а о том, чтобы эти деньги работали в России», — добавил первый зампред правительства РФ.



Он напомнил, что ранее президент РФ поручал подготовить налоговые изменения и создать налоговые условия, которые бы стабильны на протяжении следующих шести лет. Такие изменения приняты Госдумой, и на их основании рассчитывается бюджет РФ на следующую трехлетку, отметил А. Силуанов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: