«Уральский Рабочий»: Когда сотовые операторы отменят роуминг внутри страны?

Еще год назад Федеральная антимонопольная служба обязала сотовых операторов отменить внутрисетевой и национальный роуминг, чтобы абоненты получили возможность, не переплачивая, совершать звонки, находясь в любой точке России. Однако компании медлили с исполнением предписаний, не желая терять деньги. Теперь их обяжут отказаться от роуминга по закону — проект был принят в первом чтении после рассмотрения в Госдуме.«На сегодняшний день роуминг является архаизмом и служит только дополнительным источником доходов операторов связи. Он препятствует развитию доступности услуг связи на территории страны», — считают авторы законопроекта.На данный момент сотовые компании уже начали уведомлять абонентов об отмене роуминга. Ожидается, что первым откажется от него «Билайн» — по заявлениям представителей компании, входящие звонки по России будут изменены с 20 августа. Чуть позже изменения в тарификации наступят для абонентов «Мегафона».«Для большинства клиентов роуминг будет отменен до конца августа, а для остальных — в первой половине сентября», — сообщил один из представителей компании.В МТС пока не уточнили дату отказа от процедуры предоставления услуг абоненту вне зоны обслуживания «домашней сети». Однако в компании заверяют, что предписания нового закона будут соблюдены.Региональные операторы пока не готовы сказать, как будет исполняться новый закон, поскольку он принят только в первом чтении. Все нюансы станут ясны, когда будут четко прописаны все подзаконные акты.«Обсуждать какие-то детали еще рано — в процессе дальнейшей дискуссии его положения могут существенно измениться. Суть законопроекта сводится к тому, что оператор должен будет оказывать услуги связи на одинаковых условиях вне зависимости от местоположения абонента. Пока не понятно, каким образом в эту схему вписываются региональные операторы и на каких условиях они должны использовать сети федералов во время путешествий своих абонентов. Как правило, вся эта информация прописывается в подзаконных актах, которых в данный момент попросту нет», — отметила директор по маркетингу компании «Мотив» Екатерина Хворостова.Эксперты пока затрудняются прогнозировать, к каким последствиям приведет отмена роуминга внутри страны для сотовых операторов и их клиентов. Однако есть предположение, что для того, чтобы избежать убытков, компании будут поднимать цены на свои тарифы.«Сейчас у многих абонентов есть безлимитные пакеты услуг связи. Например, заплатил 300 рублей в месяц и спокойно звонишь по области, используешь доступные гигабайты интернета и знаешь, что лишнего платить не нужно, — говорит экономист Сергей Топорков. — Возможно, после отмены роуминга сотовые операторы будут стараться заставить своих клиентов отказаться от безлимитных тарифных планов. Например, возьмут и повысят на него цены. Человек подумает и решит сменить тариф. Кроме того, я думаю, что операторы начнут активно навязывать услуги, при которых безлимитка действует только на определенный вид трафика, к примеру на неограниченное пользование определенными мессенждерами».Эксперт отметил, что на сегодняшний день непонятно, как операторы поступят с услугами по выходу в интернет. Ведь те же абоненты с безлимитными тарифами после отмены роуминга продолжат пользоваться сетевым трафиком и в своих поездках. Будет ли интернет работать по тем же ценам, что и дома, или операторы каким-то образом «распилят» безлимитку — ответ на этот вопрос пока неясен.