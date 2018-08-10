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Банк России ожидает ускорения годовой инфляции в России в августе до 3%

УрБК, Москва, 10.08.2018. ЦБ РФ ожидает ускорения годовой инфляции в августе до 2,8-3% с 2,5% в июле, сообщается в информационных материалах на сайте регулятора.



«Нормализация динамики продовольственных цен будет способствовать возвращению годовой инфляции к 4% до конца года», — говорится в комментарии Центробанка.



По оценкам Банка России, влияние чемпионата мира по футболу на инфляцию в итоге, как и ожидалось, не превысило 0,1 процентного пункта. В июле наблюдалась коррекция цен на авиабилеты и услуги гостиниц после кратковременного повышения в предыдущем месяце на фоне высокого спроса со стороны болельщиков.



Годовая инфляция в августе оценивается на уровне 2,8-3%, к концу года — 3,5-4%.

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