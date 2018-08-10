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За прошедший год рождаемость в Свердловской области упала на 5,7%

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2018. За I полугодие 2018 года в Свердловской области родилось 24 тыс. 912 человек. В прошлом году этот показатель составил 26 тыс. 920 человек. То есть за прошедший год рождаемость снизилась на 5,7%, сообщает Свердловскстат.



За тот же период смертность в регионе, наоборот, выросла: за I полугодие 2018 года в Свердловской области умерло 30 тыс. 181 человек, в то время как в I полугодии 2017 года — 29 920 человек.



Показатель естественной убыли населения составил 5 тыс. 269 человек, или 2,5 человека на тысячу населения. В прошлом году в это же время он составлял 3 тыс. 505 человек (1,6 на тысячу населения).

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