Алексей Абрамов: Практику использования поддельных сертификатов на рынке нужно искоренить

Фотография предоставлена пресс-службой Росстандарта

― Создание условий для оборота на рынке качественной и безопасной продукции — одна из ключевых задач Росстандарта. В рамках создаваемой сейчас в России национальной инфраструктуры качества есть много инструментов, чтобы помочь добросовестному бизнесу быть ближе к потребителю, заявить о себе на рынке. Добровольное подтверждение соответствия своей продукции национальным стандартам — как раз один из таких способов.Сертификация в широком смысле — это подтверждение соответствия продукции определенным требованиям, проведенное третьей стороной, то есть внешним, экспертным органом, чьи компетенции подтверждены государством. При этом оценка соответствия возможна только после проведения испытаний в аккредитованных лабораториях.Напомню, что ГОСТы — это национальные стандарты, или документы национальной системы стандартизации. Некоторые из них перешли к нам из советской системы, и этот массив постепенно обновляется. Но большинство стандартов являются современными, отражая тенденции текущего социально-экономического развития. Большинство стандартов в нашей стране, как и в мировой практике, являются добровольными для применения. При этом ими устанавливаются требования не только по безопасности, но и к качественным характеристикам продукции и услуг.Производители часто пишут на своей продукции «произведено по ГОСТу», и некоторые используют это как маркетинговую уловку. К примеру, не всегда понятно, какой именно ГОСТ имеется в виду — на вид продукта, упаковку или вообще на систему менеджмента качества на предприятии? А главное, продукция не всегда на деле соответствует требованиям этого стандарта. Производитель, по сути дела, лукавит и уходит от персонализированной ответственности за качество выпускаемой продукции. На наш взгляд, это недобросовестная практика, и нужны меры, чтобы производители указывали фактическое соответствие продукта требованиям ГОСТ. Или же убирали такую информацию с упаковки своего товара, не вводя покупателя в заблуждение.Стандарты являются очень перспективным инструментом и для повышения качества продукции, и для ее правильного маркетингового позиционирования на рынке. Мы предусмотрели такой механизм в Национальной системе сертификации. Каждый производитель, который выпускает продукцию по национальным стандартам, может добровольно обратиться в Росстандарт, пройти необходимые испытания в аккредитованной лаборатории и в случае успеха получить право маркировать товар специальным знаком соответствия стандарту. Подчеркну, что здесь соответствие продукции ГОСТ будет подтверждено не просто сертификатом, а протоколом фактически пройденных испытаний.― За это время мы подготовили и провели апробацию методического обоснования НСС (Национальная система сертификации — прим. ред.) и правил, по которым будет проходить сертификация в системе. Должны быть установлены прозрачные и понятные условия для добросовестных производителей, которые заявляют о себе и конкурентных преимуществах своей продукции. Сейчас действуют минимальные, обязательные для выполнения требования технических регламентов, и производителю нужна мотивация, чтобы соответствовать еще более жестким требованиям по безопасности, повышать качество своей продукции.При запуске НСС мы ориентировались в первую очередь на потребительский сегмент, ту продукцию, которая входит в корзину каждого покупателя — продукты питания, товары легкой промышленности, детские товары и игрушки, одежда. Сейчас в реестре продукции Национальной системы сертификации зарегистрировано порядка 360 позиций. При этом знаком НСС уже имеют право маркироваться не только продукты питания: хлебобулочная, мясная, молочная продукция. Производители тестируют в лабораториях Росстандарта также строительные материалы, промышленные товары. Проект находится в активной фазе развития, и в его рамках мы будем поддерживать свои государственные лаборатории в части обновления лабораторной базы, оснащения современным оборудованием. В рамках НСС должны проводиться испытания продукции максимально широкого спектра и разного уровня сложности.― Действительно, не все органы по сертификации работают честно, а в отношении отдельных организаций государство последовательно ведет работу по прекращению их деятельности. Существует и практика выдачи сертификатов без проведения испытаний продукции в лабораториях.Одной из мер борьбы с этой практикой мы видим развитие системы государственных лабораторий, в том числе за счет бюджетных инвестиций. Это вопрос, требующий внимания, в первую очередь в аспекте повышения конкурентоспособности российской продукции.Создание новых испытательных возможностей на российской технологической базе позволит нашим компаниям получить доступ к самым современным технологиям тестирования. Далеко не каждый производитель может позволить себе иметь собственную производственную лабораторию для постоянного контроля параметров своей продукции. А ведь это важно, к примеру, для экспортеров, которым необходимы не сертификаты, а в первую очередь протоколы испытаний и фактическое соответствие товара тем или иным требованиям в стране.― Все цифры по поводу поддельных сертификатов «от лукавого». Вопрос заключается в другом. Сертификаты покупают только для того, чтобы войти на какой-то рынок. Но важно не просто войти на рынок, а удержаться на нем. Компании, которые мыслят стратегически и видят своих клиентов, рассматривают свое присутствие на рынке в долгосрочной перспективе и заинтересованы в том, чтобы их продукция приобреталась. Поэтому схемы с подложными сертификатами являются болезненной темой для рынков, правила работы на которых не до конца урегулированы. У нас в стране сейчас предпринимается комплекс мер, чтобы эту задачу решить, поэтому возможностей для использования таких схем остается все меньше. А значит, созданы необходимые предпосылки для того, чтобы практика использования поддельных документов была полностью искоренена уже в ближайшее время.Замечу, что Национальная система сертификации — это прежде всего вопрос позиционирования продукции на рынке, ориентированного на потребителя. И для производителя это вопрос не однократного доказательства своей конкурентоспособности, а обязательство на долгосрочную перспективу. Компании, которые работают на рынке уже не первый год, как правило, хорошо понимают преимущества участия в добровольном проекте и готовы тестировать свою продукцию. Это означает, что они уверены в ее качестве и в том, что смогут и готовы поддерживать заявленный уровень и в будущем.Каждый производитель на начальном этапе участия в НСС дает согласие на так называемые «инспекционные проверки», когда представители лабораторий, органа по сертификации приезжают без предупреждения, собирают образцы продукции и отвозят их в лабораторию. После испытаний они выносят свой вердикт, соответствует ли продукция по-прежнему установленным ГОСТом требованиям или нет. На мой взгляд, это более эффективный инструмент, чем просто регулирование обращения продукции на рынке.― Совместно с Минпромторгом России мы продолжаем вырабатывать методологию проведения таких проверок, так как есть риски, связанные с причинением вреда деловой репутации организаций. Разумеется, они будут отстаивать свою позицию, обжаловать решение в суде, когда мы будем размещать информацию о фактах недостоверной маркировки продукции знаком НСС.Первые мониторинговые акции мы планируем провести к сентябрю 2018 года. И точно могу сказать, что мы не будем закрывать глаза на компании, которые продолжат нечестно маркировать свою продукцию и тем самым создавать недобросовестную конкуренцию участникам НСС.― Основная разница заключается в том, что система маркировки отвечает прежде всего за прослеживаемость. В информационной системе движение некоей значимой продукции от производителя к потребителю прозрачно. Сразу становится понятно, какая это партия, какое наименование у продукции, кому она предназначена, как она будет распространяться, а также когда в розничной продаже часть партии продукции переходит к потребителю и выходит из обращения на рынке.Это касается лекарств, товаров легкой промышленности, продуктов питания — товаров, которые часто подделываются. Системы прослеживаемости здесь позволяют снизить риск проникновения контрафактной продукции на рынок.А в рамках НСС мы будем отражать в реестре результаты проведенных испытаний. И как только мы выявили несоответствие, а производитель не смог объяснить его причины, продукция уйдет из «белого» списка, и QR-код уже не сработает. Для потребителя это станет знаком того, что продукция не в реестре НСС, а значит, государство уже не гарантирует ее соответствие национальному стандарту.В стабильном контроле качественных характеристик и заключается основное отличие. Прослеживаемость здесь, наоборот, уходит на второй план. В отношении пищевых продуктов, конечно, тоже важно понять, где произошел сбой. Может выясниться, что завод-изготовитель все сделал по регламенту, а продавец или перевозчик нарушили условия хранения, и это привело к несоответствию. Выяснением всех причин мы будем заниматься в рамках инспекционных и мониторинговых проверок.Кроме того, к участию в НСС мы приглашаем производителей всех товаров, на которые есть ГОСТ. Соответственно, сфера применения НСС гораздо шире маркировки, и они не вступают в противоречие. Все это меры противодействия контрафакту и поддержки добросовестных производителей на российском рынке.