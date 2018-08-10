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В Екатеринбурге из-за строительства Макаровского моста временно изменят три автобусных маршрута

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2018. В связи с реконструкцией моста через реку Исеть и ограничениями движения транспорта на перекрестке улиц Бориса Ельцина — Челюскинцев изменится схема движения автобусов № 024, 043 и 045. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.

С 22.00 10 августа до 6.00 17 августа автобусные маршруты будут направлены следующим образом:



Маршрут № 024



С хладокомбината № 3 до 2-ой Новосибирской — по улицам Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — проспекту Ленина — 8 Марта — далее по существующей схеме движения.



Со 2-ой Новосибирской до хладокомбината № 3 — по улицам 8 Марта — проспекту Ленина — Карла Либкнехта — Свердлова — Челюскинцев — Стрелочников — далее по существующей схеме движения.



Маршрут № 043



С железнодорожного вокзала до поселка Северка — по маршруту.



Из поселка Северка до железнодорожного вокзала — по улицам: проспект Ленина — Карла Либкнехта — Свердлова — Челюскинцев.



Маршрут № 045



С железнодорожного вокзала до НПЦ Онкология — по улицам Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — проспекту Ленина — далее по существующей схеме движения.



С НПЦ Онкология до железнодорожного вокзала — по проспекту Ленина, далее по улицам — Карла Либкнехта — Свердлова — Челюскинцев.



Напомним, в связи с реконструкцией моста через реку Исеть по улице Челюскинцев акционерное общество «Свердловскавтодор» будет в два этапа закрывать движение транспорта на перекрестке улиц Бориса Ельцина — Челюскинцев.



Ограничения будут вводиться по следующей схеме:



I этап — по четной стороне улицы Челюскинцев на перекрестке с улицей Бориса Ельцина с 22 часов 10 августа до 6 часов 17 августа 2018 года. Движение транспорта на этот период будет направлено по нечетной стороне улицы Челюскинцев.



II этап — на перекрестке улиц Бориса Ельцина — Челюскинцев с 6 часов 19 августа до 6 часов 30 августа 2018 года. На втором этапе будет закрыто движение трамваев, следующих по маршрутам № 3 и № 21.

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