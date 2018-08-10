«Уральский Рабочий»: Вкусную ли колбасу делает робот? Все больше предприятий в Свердловской области переходит на полную автоматизацию производства

В Подмосковье открыли крупнейший в Европе завод по изготовлению сырокопченых колбас. Производство на нем полностью роботизировано. Люди только забирают готовую продукцию и отправляют в магазины. Все роботы взаимосвязаны между собой, благодаря чему осуществляется контроль всей цепи производства. Работоспособность системы поддерживают IT-специалисты и инженеры.Московский пример — не исключение. На уральских предприятиях давно обосновались промышленные роботы. К примеру, на екатеринбургском хлебокомбинате «Смак» производство полностью автоматизировано — можно сказать, что машины пекут хлеб и булочки. Их производят на автоматизированной линии, длина которой составляет 140 метров. Аналогов ей в России нет. Например, за этапом замеса теста следит всего один оператор, конвейер в свою очередь превращает куски теста в булки.В Первоуральске на трубном заводе в прошлом году запустили роботизированную линию по производству муфт для обсадных труб. А на металлургическом комбинате Нижнего Тагила в колесобандажном цехе практически на каждом этапе производства установлены роботы-манипуляторы, которые передают заготовку и устанавливают ее на станок или пресс. На другом нижнетагильском заводе роботизированные комплексы работают в металлургическом и вагоносборочном производствах.Очередной «Иннопром», прошедший на Урале в этом году, был посвящен робототехнике и цифровизации. Новейшие разработки показали представители 20 стран мира. Стремительно набирающую обороты роботизацию производства активно обсуждали эксперты из более чем 600 компаний.Сегодня, по словам специалистов, на отечественных производствах установлено порядка четырех тысяч индустриальных роботов. По оценкам экспертов, продажи таких машин могут вырасти на 8-15%. В первую очередь технику начнут активно закупать компании, работающие в пищевой, нефтегазовой промышленности и банковском секторе.Специалисты считают, что роботизация предприятий в России — это естественный процесс развития производства.«Продвижению робототехники во многом способствуют и экономические причины, — говорит инженер-электроник Виталий Ростилов. — Эти технологии становятся дешевле и доступнее, в то время как труд сотрудников — дороже. Продажи промышленных роботов в России растут с каждым годом. Этому сильно способствует и поддержка государства — инвестиции, гранты, подготовка квалифицированных кадров. Конечно, нам пока далеко до стран, где есть масштабные программы поддержки этой отрасли, как например, в Китае, Южной Корее или США. Но ожидается, что в этом и следующем году такие программы начнут появляться и у нас. И это происходит во многом благодаря таким мероприятиям, как «Иннопром».По словам Виталия Ростилова, многие предприятия сегодня присматриваются к робототехнологиям, потому что машины позволяют значительно увеличить скорость выполняемой работы. Кроме того, нередко их труд намного качественнее и эффективнее человеческого.Ожидается, что в ближайшее время машины могут захватить новые рынки сбыта.«Три промышленных сектора сегодня являются перспективными для продаж робототехники, — рассказывает исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Алиса Конюховская. — Речь идет о пищепроме, нефтегазовой отрасли и финансовом секторе. В пищевой промышленности наблюдается рост, потому что в России увеличились продажи отечественной сельскохозяйственной продукции после ввода санкций».Агропром, по словам эксперта, может привлекать роботов для автоматизации процессов, например для пакетирования. В нефтегазовой отрасли другие задачи. Среди таковых — мониторинг труб. Кроме того, банки начинают тестировать технику в процессах по пересчету денежных средств.Роботизация на российских предприятиях, по словам экспертов, будет проходить под влиянием естественной убыли населения.«Скоро промышленники столкнутся сострым дефицитом рабочих рук, в ближайшие 10-15 лет у нас их точно не прибавится, — говорит заместитель директора по развитию и по роботизации производства одного из крупнейших производителей дизельных грузовых автомобилей Равиль Хисамутдинов. — А если еще учесть естественную убыль населения, то это будет 20 лет и больше. То есть мы остро нуждаемся в рабочих руках, их недостаточно для нашей промышленности».Однако министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров считает, что роботизация промышленности не несет рисков для сотрудников рабочих специальностей в нашей стране. На минувшем «Иннопроме» он отметил, что, согласно прогнозам, около 90 профессий в ближайшее время исчезнут, но при этом появятся 150 новых.К слову, робототехника сегодня является популярным направлением не только в промышленности. Для многих, в особенности для детей, роботостроение — это интересное хобби, которое в перспективе может стать профессией. Только в Свердловской области действует более 30 кружков робототехники — они есть в Екатеринбурге, Березовском, Нижнем Тагиле, Сосьве, Верхней Салде и других городах. Областные и муниципальные секции действуют для детей бесплатно. Стоимость занятий в коммерческих кружках начинается от тысячи рублей в месяц.