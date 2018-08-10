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«Уральские авиалинии» снижают цены на прямые рейсы популярных направлений

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет о снижении цен до 50% от тарифа. Акция проводится с 11 по 19 августа 2018 года, сообщает пресс-служба перевозчика.



Акция действует на следующие направления: Новосибирск — Москва — Новосибирск; Томск — Москва — Томск; Чита — Москва — Чита; Иркутск — Москва — Иркутск; Барнаул — Москва — Барнаул; Омск — Москва — Омск; Екатеринбург — Чита — Екатеринбург; Санкт-Петербург — Чита — Санкт-Петербург. Период вылетов — с 01 октября 2018 года по 31 марта 2019 года.



Также в акции участвуют авиабилеты со скидкой на международные направления, которые можно приобрести только на сайте www.uralairlines.com или в мобильном приложении Ural Airlines: Екатеринбург — Париж — Екатеринбург; Екатеринбург — Рим — Екатеринбург; Екатеринбург — Прага — Екатеринбург; Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва; Москва — Мюнхен — Москва; Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург. Период вылетов с 17 августа по 30 ноября 2018 года.

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