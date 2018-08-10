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Прокуратура проводит проверку из-за обрушения моста в Кировграде

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2018. Прокуратура Кировграда проводит проверку из-за обрушения пешеходного моста в жилом секторе города.



В ночь на 10 августа 2018 года ливневые дожди вызвали повышение уровня воды в реке Южная Шуралка. Из-за этого была размыта часть дорожного полотна по ул. Кировградская, обрушен пешеходный мост, соединяющий улицы Пушкина и Некрасова, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям органов местного самоуправления Кировградского городского округа в части соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. В случае выявления фактов нарушения при содержании дорожных объектов общего пользования прокуратурой будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений и ремонт моста», ― сообщают в надзорном органе.



Сейчас на участке идут восстановительные работы, движение транспортных средств по размытой улице остановлено.

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