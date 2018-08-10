Кризис

Курс доллара США превысил 67 рублей впервые за два года

На открытии торгов на Московской бирже курс рубля по отношению к доллару США резко снизился на фоне продолжающегося обсуждения новых санкций США против России, пишет «Коммерсантъ».



Курс доллара США вырос на 39 коп. — до 67,4 руб. за 1 долл. США. Это максимум с августа 2016 года.



Напомним, что новый виток санкций вызван делом Скрипалей и основан на законе 1991 года о контроле и запрете химического и биологического оружия. Данный закон подразумевает два раунда новых мер воздействия. В первом речь идет об ограничениях в финансах и торговле. Во втором этапе самыми опасными положениями выглядят запрет на экспорт в Россию любых товаров США и запрет на импорт из страны любых товаров, кроме продуктов питания.



Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сравнил новые санкции США с объявлением экономической войны.

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