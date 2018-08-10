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Банк России 9 августа сократил в два раза объемы покупки валюты
10 август 2018 (14:31)
УрБК, Москва, 10.08.2018. ЦБ РФ 9 августа сократил в два раза объемы покупки валюты по сравнению с предыдущими периодами — с 16,7 млрд руб. до 8,4 млрд руб. в день. Об этом свидетельствуют статистические материалы на сайте регулятора.
ЦБ РФ покупает иностранную валюту на внутреннем валютном рынке по поручению Минфина России.
ЦБ РФ покупает иностранную валюту на внутреннем валютном рынке по поручению Минфина России.
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