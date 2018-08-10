Новости дня

Банк России 9 августа сократил в два раза объемы покупки валюты

10 август 2018 (14:31)

УрБК, Москва, 10.08.2018. ЦБ РФ 9 августа сократил в два раза объемы покупки валюты по сравнению с предыдущими периодами — с 16,7 млрд руб. до 8,4 млрд руб. в день. Об этом свидетельствуют статистические материалы на сайте регулятора.

ЦБ РФ покупает иностранную валюту на внутреннем валютном рынке по поручению Минфина России.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: