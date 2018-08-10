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Количество безработных в Свердловской области достигло 22,9 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2018. По состоянию на 8 августа 2018 года численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости населения Свердловской области, составила 22 тыс. 905 человек, сообщили УрБК в департаменте по труду и занятости региона.



1 января 2018 года количество зарегистрированных безработных в регионе чуть превышало 26 тыс. человек. Таким образом, за семь месяцев показатель сократился на 12%. Уровень регистрируемой безработицы за это время снизился с 1,17% до 1,03%.



В то же время количество вакансий, заявленных работодателями, с начала года выросло на 28,2% ― с 30,4 тыс. до 39 тыс. ед. Коэффициент напряженности (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест) составляет 0,7 против 1,1 на 1 января 2018 года.

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