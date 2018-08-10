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Сбербанк не выявил высокого спроса на обмен валюты

УрБК, Москва, 10.08.2018. Сбербанк на неделе с 6 августа зафиксировал сезонно низкий уровень спроса населения на обмен рублей в иностранную валюту, заявил зампред банка Александр Морозов.



По его словам, в день граждане обменивают до 20 млн долл. США. «При этом объемы наличной конверсии в последние дни находятся в рамках статистической погрешности (несколько миллионов долларов США в день)», — сообщает «Коммерсантъ».



В ожидании анонсированных США новых антироссийских санкций курс доллара США в России за последние два дня, 8-9 августа, вырос на 2,8 руб., курс евро — почти на 3 руб.

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