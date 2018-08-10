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Россияне не скупают наличную валюту из-за закредитованности
10 август 2018 (13:23)
УрБК, Екатеринбург, 10.08.02018. Банки не отмечают ажиотажного спроса на валюту, поскольку у населения нет свободных денег на руках, считает независимый финансовый эксперт Григорий Вахитов.
«Тот, кто мог и хотел купить валюту в достаточных объемах, тот это уже сделал. Остальное население у нас серьезно закредитовано. У людей нет на руках свободных средств, которыми они могли бы повлиять на курс или истощить в банках запасы наличной валюты», — заключил Григорий Вахитов.
Напомним, что 8 августа в прессе были опубликованы материалы о возможных новых санкциях против России, в числе которых ограничения для крупнейших российских госбанков, а в дальнейшем запрет на экспорт-импортные операции между Россией и США. Пока документ находится в проекте, но уже повлиял на снижение курса рубля и стоимость акций российских компаний.
«Тот, кто мог и хотел купить валюту в достаточных объемах, тот это уже сделал. Остальное население у нас серьезно закредитовано. У людей нет на руках свободных средств, которыми они могли бы повлиять на курс или истощить в банках запасы наличной валюты», — заключил Григорий Вахитов.
Напомним, что 8 августа в прессе были опубликованы материалы о возможных новых санкциях против России, в числе которых ограничения для крупнейших российских госбанков, а в дальнейшем запрет на экспорт-импортные операции между Россией и США. Пока документ находится в проекте, но уже повлиял на снижение курса рубля и стоимость акций российских компаний.
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